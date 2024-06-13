AYM'den çalışanların sendikal hakları için kritik karar

Anayasa Mahkemesi sendikanın yetki tespitine itiraz davalarının makul sürede sonuçlandırılmamasının sendika hakkını ihlal ettiğini bildirdi.

Nakliyat-İş, işyerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) yapmak için yeterli sayıya ulaştığını belirterek yetki tespiti talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, gerekli çoğunluğun sağlanamadığını tespit ederek olumsuz yetki tespitinde bulundu. Bunun üzerine Nakliyat-İş, İstanbul İş Mahkemesi'nde itiraz davası açtı.

Dava süreci boyunca sendikanın haklarını kullanması engellendi

Dava süreci boyunca mahkemeler arasında geçen süre, sendikanın haklarını kullanmasını engelledi. Yetki tespiti talebinde bulunulan 2016 yılından bu yana geçen yaklaşık sekiz senelik süre boyunca Sendikanın dava konusu işyerindeki işçileri temsil etme, işçi ve işveren arasında bir köprü oluşturma, gerektiğinde işvereni işçilerle ilgili konularda ikna etme, işçi sayısını artırarak sosyal ve finansal kaynaklarını güçlendirme gibi haklarından yoksun bırakıldığı tespit edildi.

Mevcut sistemin yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı

Öte yandan Anayasa Mahkemesi bu davaların makul sürede sonuçlandırılmamasının sistematik olarak devam ettiğini ve bu durumun yapısal bir soruna yol açtığını tespit etti. Karar Gazetesi'nin haberine göre yetki tespitine itiraz davalarının derece mahkemeleri önünde makul sürede sonuçlandırılamamasına ilişkin sistematik bir yapısal sorunun varlığına işaret eden benzeri yeni ihlallerin önlenmesi için hâlihazırda işleyen mevcut sistemin yeniden ele alınması gerektiği değerlendirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, sendikal hakların korunması ve yargı süreçlerinin hızlandırılması konularında önemli bir adım olarak değerlendirildi.