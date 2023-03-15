AYM'den cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 137 milletvekilinin 2019 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AYM, Cumhurbaşkanlığının 503. ve 504. sayılı kararnamelerinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlığa atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğine, bu aylıklara hak kazananlara talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanacağına yönelik hükümleri Anayasa'ya aykırı buldu.

AYM, söz konusu düzenlemelerin, Anayasa'da yer alan mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden, Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığı yönünde görüş bildirdi.

Yüksek mahkeme gerekçeli kararında, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle getirilen kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa'nın ilgili maddesine aykırı görülerek iptal edildiği için içerik yönünden incelenmediğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararın bugün itibarıyla 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.