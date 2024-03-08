AYM'den 'Don Kişot' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), kitap temini reddedilen bir tutuklunun itirazını haklı buldu.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Ataç, İspanyolca öğrendiği ve dil kazanımlarını kaybetmemek istediği gerekçesiye Ceza İnfaz Kurumu yönetiminden Don Kişot adlı kitabın orijinal versiyonunun teminini istedi. Yönetimin eserin tercüme ettirilmesi ve tercüme ücretinin tutuklu tarafından karşılanması gerektiğini belirtmesinin ardından Ataç, Silivri İkinci Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik ve Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin öne sürdüğü red kararının gerekçesini yineleyerek tutuklunun talebini reddetti.

Ataç, mahkemenin talebini reddetmesinin ardından konuyu AYM'ye taşıdı. AYM, talebin kabulüne, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna ve Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.