AYM'den 'kınama cezası' kararı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, subay olarak görevli bir askeri personelin kınama cezasının iptali istemiyle açtığı davaya bakan Erzurum 1. İdare Mahkemesi, bu konuda dava açılmasını engelleyen ilgili kanun maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vardı.

İdare Mahkemesi, bu nedenle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'ndaki, "Kınama cezaları hariç, bu kanunda yer alan disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir." hükmünün, "kınama cezaları hariç" ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, iptali istenen düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

AYM'nin daha önce, yargı yolu kapalı olan "uyarma" ve "hizmete kısmi süreli devam" tedbirlerine ilişkin başvurularda da iptal kararı verdiği anımsatılan kararda, askeri disiplin ile hak arama özgürlüğü arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

İptali istenen hükmün, askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilebilmesine yol açabilecek kınama cezasına karşı yargı yolunun kapalı olmasını içerdiği aktarılan kararda, söz konusu durumun Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.