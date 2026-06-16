AYM’den kritik karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı’na tanınan bir yetkiyi iptal etti.

CHP, 7419 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, Cumhurbaşkanı’na “endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin olarak ek teşvikler belirleyebilme” yetkisinin iptal edilmesini talep etti. Mahkeme, söz konusu düzenlemeye ilişkin iptal kararı verdi.

Başvuruda iddialar şöyle sıralandı:

Cumhurbaşkanına kanunda genel bir çerçeve çizilmeden ve herhangi bir ölçüt belirlenmeden doğrudan teşviklerin kapsamını belirleme yetkisi tanınıyor.

Bu durum keyfî uygulamalara, yatırımcılar arasında ayrımcı muamelelere neden olabilecek ve bu konuda yürütülecek işlemlerde öngörülebilirliği ortadan kaldıracak.

Devlet ulusal kalkınmayı sağlayacak elverişli ekonomik ortamı oluşturma amacıyla teşvik mekanizmasını kullanıyor. Kuralda öngörülen ek teşviklerin bu yönüyle endüstri bölgelerindeki yatırımcıların mülkiyet hakkının ve teşebbüs özgürlüğünün kullanımına etki edecek.

Kuralla Cumhurbaşkanına kaynağı Anayasa’dan almayan bir yetki tanınıyor, hiçbir organın Anayasa’dan kaynaklanmayan bir yetki kullanamaz.

Yüksek Mahkeme’den “Ek teşvik” yetkisine iptal gerekçesi

AYM kararında ise kuralın kanunlarda düzenlenen teşviklerden farklı teşviklerin yatırımlara verilmesinin amaçlandığının anlaşıldığı belirtildi.

Kararda “Kural; yeni teşviklerin konusu, kapsamı ve şartları ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme içermemektedir. Başka bir ifadeyle yeni teşviklerin neler olduğu, hangi şartlarla yatırımcıların bu yeni teşviklerden yararlanacağı, yeni teşviklerden yararlanma ve teşviklerin iptal edilmesi şartları konusunda kuralda ya da farklı bir kanunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin genel çerçevesi çizilmediği, temel ilke ve esasları belirlenmediği anlaşılmaktadır. Bu suretle kuralın yatırımcılar açısından ek teşviklerden hangi şartlarla yararlanabileceklerini öngörebilmelerine imkân tanımadığı açıktır” denildi.

Yüksek Mahkeme kuralın bu haliyle “ilkeler açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel şekilde düzenlenmeksizin Cumhurbaşkanına ek teşvik belirleme hususunda yetki tanıyan kuralın hukuki belirlilik ilkesiyle bağdaştığı söylenemeyeceğine” karar vererek iptaline hükmetti.