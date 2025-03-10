AYM'den kritik karar: Hakim ve Savcı Yardımcılığı düzenlemesi Anayasa'ya aykırı bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM), AK Parti hükümeti tarafından getirilen hakim ve savcı yardımcılığı düzenlemesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal kararının yürürlüğe girmesini dokuz ay erteledi ve bu süre içinde Meclis'in yeni bir düzenleme yapması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin başvurusu karşılık buldu

Karar Gazetesi'nden Berfu Kargı'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 130 CHP milletvekili, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin yasama yetkisini devrettiği ve yargı bağımsızlığını zedelediği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu değerlendirerek düzenlemenin kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğine karar verdi.

Yasama yetkisi yalnızca Meclis'e ait

AYM kararında, hakim ve savcıların atanması, nitelikleri ve özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerin yalnızca kanunla yapılabileceği belirtildi. Bu alanlarda yürütmenin yasa yapmasının Anayasa’nın 104. maddesine açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

Dokuz ay süre verildi

AYM, kararın hemen yürürlüğe girmesi halinde oluşabilecek hukuki boşluğun kamu yararına zarar verebileceğini dikkate alarak yürürlük tarihini dokuz ay erteledi. Bu süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekli yasal düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı düzenlemesi

İptal edilen düzenleme, AK Parti’nin yargı reformları kapsamında 2022 yılında Meclis’ten geçirilmişti. Mevcut stajyerlik sistemini kaldırarak, hakim ve savcı adaylarının daha donanımlı yetişmesini amaçlayan üç yıllık hakim ve savcı yardımcılığı modeli yürürlüğe girmiş ve uygulamaya başlanmıştı.