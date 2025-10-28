AYM’den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

  1. Ekonomim
Anayasa Mahkemesi, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zamlarının durdurulması talebini reddetti. Mahkeme, yoksulluğun ''maddi ve manevi bütünlüğe ciddi bir tehdit oluşturmadığı'' kararına vardı.

Anayasa Mahkemesi, yoksulluğun bir kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturmayacağı gerekçesiyle, hakem kurulunun açıkladığı zam kararının uygulanmasını geçici olarak durdurma talebini reddetti.

Kamu Hakem Kurulu’nun zam kararını AYM’ye taşıdı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre emekli ve çalışanların düşük zam almasına neden olduğu gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’nu mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zammını düşük açıkladığı gerekçesiyle Kamu Hakem Kurulu kararını da Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

Zam kararının ‘tedbiren durdurulması’ ve ‘iptal edilmesi’ talebi

Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18.8 zam verildiğini, bunun da yoksullaşmaya yol açacağını belirterek zam kararının ‘tedbiren durdurulması’ ve ‘iptal edilmesi’ talebinde bulunmuştu.

