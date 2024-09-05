AYM'den son dakika sokak hayvanları kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayarak, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

17 maddeden 16'sının iptali istendi

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini belirtmişti.

AYM esastan görüşme nedir?

Anayasa mahkemesi An.md 148 kapsamında kendisine somut veya soyut norm denetimi yolarıyla intikal ettirilen normların öncelikle o normun anayasa da belirtilen şekil şartlarına uygun olup olmadığını denetler. Eğer intikal ettirilen norm anayasada sınırlı sayıda ve sarih biçimde sıralanan bu kurallara uyuyorsa işte o zaman ilgili normun esastan yani anayasanın bütünsel bir bakış açısıyla diğer normlarıyla çelişip çelişmediğine bakılır.

Usul ve Esas farkı nedir?

Hukukta usul ve esas arasında farklar kısaca söyle açıklanabilir; Usûl, kuraldır ve ölçüdür. Esas ise dâvânın özü ve muhtevası anlamındadır.