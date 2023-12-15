AYM'den Taksim Meydanı kararı: Hak ihlali sayıldı

Yüksek Mahkeme, Türkiye Devrimçi İşçi Sendikaları Konferasyonu'nun 2016 yılında yaptığı başvuruyu karara bağladı. İstanbul Valiliği'nin Taksim Meydanı'na ilişkin aldığı yasaklama kararıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının ihlal ettiğine karar verdi.

Gerekçeli kararda, Taksim Meydanı'nın İstanbul'da belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları içerisinde yer almamasının yeterli bir gerekçe olmadığının altı çizildi. "Hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için mekanın önemi gözetildiğinde mekan seçme serbestisinin kategorik olarak yasaklanması anayasal hak bakımından kabul edilemez" denildi.

Karar, benzer hak ihlallerinin önlenmesi amacıya İstanbul Valililiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.