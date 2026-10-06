AYM'den Gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında karar: Yeniden yargılama yolu açıldı, tazminat ödenecek
AYM, Kahraman’ın adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verirken, yeniden yargılama yapılmasına ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın başvurusunu karara bağladı.
Kahraman, AYM’ye yaptığı başvuruda yargılama sürecine ilişkin çeşitli hak ihlali iddialarında bulunmuştu.
AYM Genel Kurulu, yaptığı incelemenin ardından Kahraman’ın 'Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine' karar verdi.
Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti.
100 bin lira tazminat ödenecek
AYM’nin kararının ardından Kahraman’ın dosyası yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önüne gelecek. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla kararın bir örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
AYM ayrıca Kahraman’a manevi zararları karşılığında '100 bin lira manevi tazminat' ödenmesine hükmetti.
Yeniden yargılanacak
AYM’nin kararıyla birlikte Tayfun Kahraman’ın dosyasında yeniden yargılama sürecinin başlatılması gerekecek. Kararın bir örneği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.
Genel Kurul ayrıca kararın bilgi amacıyla Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmesine karar verdi.