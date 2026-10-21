Anayasa Mahkemesi'nden karar: YENİ Parti'nin ismi değişmeyecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini, Genel Kurul gündeminde görüştü. Talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini karara bağladı. Yüksek Mahkeme, talebi oy çokluğuyla reddetti.
YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı.
Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu.
YENİ Parti'ye bir ay süre tanınmıştı
YENİ Parti'ye bu konuda 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.
Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. YENİ Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.
Bugün dosyayı ele alan AYM, talebi oy çokluğuyla reddetti.