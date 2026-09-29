AYM’den YENİ Parti kararı: Görüşünü bildirmesi için 30 gün süre verildi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini bugün görüştü.

Yüksek Mahkeme, bugün Genel Kurul gündemine YENİ Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.

AYM, "YENİ Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebi görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'ye bu konuda görüşünün alınması için 30 gün süre verilmesine karar verdi.

Ne oldu?

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.