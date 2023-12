AYM'nin Can Atalay kararı mahkemeye ulaştı

Takip Et

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez aldığı 'hak ihlali' kararının gerekçesi mahkeme kalemine ulaştı. Mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğini açıklayan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci Can Atalay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM, Can Atalay’a ilişkin paylaştığı açıklamada, kararlarının ‘bağlayıcı olduğunu’ vurguladı. Ayrıca Yargıtay’ın Anayasa hükümlerini gözardı ettiği ifade edildi.