'AYM'ye bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi için çalışma yapılmalı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç'un açıklamalarından satır başları:

- İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz.

- AİHM kararlarını, AİHM'nin ihlal kararlarını ortalamanın üstünde uygulayan ülke Türkiye.

- Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir.

- FETÖ yargılamalarında 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi; bunun 122 bin 904'ü mahkumiyet, 97 bin 708'i beraat.

- (Ankara'daki terör saldırısı) Soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Yani nasıl geldiler, nereden geldiler, plaka takip sistemleri, tüm bunlar detaylı bir şekilde inceleniyor.

- (Arabuluculuk sistemi) Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan 29 bin 906 başvuru olmuş. Ortaklığın giderilmesinden kaynaklanan 4 bin 404 başvuru. Kat mülkiyetinden kaynaklanan bin 878 başvuru. Komşuluk hukukundan kaynaklanan 408 başvuru. Tarımsal üretim sözleşmelerinden 142 başvuru. Toplam başvuru 36 bin 738.

- Kira uyuşmazlıklarında anlaşma sayısı 2 bin 817. Anlaşamama sayısı 2 bin 157. Toplam sonuçlanan dosya 4 bin 974. Yani 29 bin 906’nın 4 bin 974’ü sonuçlandı. (AA-İHA)