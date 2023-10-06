'AYM'ye bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi için çalışma yapılmalı'
Bakan Tunç, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tunç'un açıklamalarından satır başları:
- İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz.
- AİHM kararlarını, AİHM'nin ihlal kararlarını ortalamanın üstünde uygulayan ülke Türkiye.
- Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir.
- FETÖ yargılamalarında 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi; bunun 122 bin 904'ü mahkumiyet, 97 bin 708'i beraat.
- (Ankara'daki terör saldırısı) Soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Yani nasıl geldiler, nereden geldiler, plaka takip sistemleri, tüm bunlar detaylı bir şekilde inceleniyor.
- (Arabuluculuk sistemi) Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan 29 bin 906 başvuru olmuş. Ortaklığın giderilmesinden kaynaklanan 4 bin 404 başvuru. Kat mülkiyetinden kaynaklanan bin 878 başvuru. Komşuluk hukukundan kaynaklanan 408 başvuru. Tarımsal üretim sözleşmelerinden 142 başvuru. Toplam başvuru 36 bin 738.
- Kira uyuşmazlıklarında anlaşma sayısı 2 bin 817. Anlaşamama sayısı 2 bin 157. Toplam sonuçlanan dosya 4 bin 974. Yani 29 bin 906’nın 4 bin 974’ü sonuçlandı. (AA-İHA)