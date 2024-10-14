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Ayrıldığı dini nikahlı eşini parkta bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da bir kişi ayrıldığı dini nikahlı eşini konuşmak için çağırdığı parkta bıçaklayarak öldürdü.

Haber Merkezi
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Ayrıldığı dini nikahlı eşini parkta bıçaklayarak öldürdü
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşini konuşmak için çağırdığı parkta bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi’nde Ömer T. (50) uzaklaştırma kararı bulunan ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan’ı (44) konuşmak için parka çağırdı.

Kızı annesini kurtarmak isterken yaralandı

Parkta Ömer T. yanında getirdiği bıçakla Huriye Özkan’ı bıçaklarken, annesini kurtarmak isteyen N.Ö.(17) isimli kızını da yaraladı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Huriye Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kadının kızı N.Ö. ise tedavi altına alındı.

Zanlı yakalandı

Olay yerinden kaçan Ömer T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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