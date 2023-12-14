Ayrılıklar sonrası İYİ Parti'de yeni atamalar

CHP ile yerel seçimde iş birliğini reddeden İYİ Parti'de yaşanan ayrılıkların ardından yeni atamalar yapıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Zorlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâleten yürütmekte olan Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir.” ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan açıklamada Ahmet Zeki Üçok'un görevden alındığı duyurulurken, Ece Güner de istifasını açıklamıştı.