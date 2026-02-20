Ayşe Ateş: Kılıçdaroğlu ve Akşener vekillik teklif etti, keşke kabul etseydim

30 Aralık 2022'de öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu'nun "Kurtlar Sofrasında Kadınlar" isimli programında soruları yanıtladı.

"Siyaset bu cinayetin bu kadar üzerindeyken bu teklifi kabul etmemem aptallık olmuş"

"Siyasete atılacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Ayşe Ateş, geçmişte kendisine dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekilliği teklif edildiğini, ancak kabul etmediğini ifade ederek, "Keşke kabul etseydim. Şimdi siyasete atılmayı düşünüyorum" dedi.

Ateş, “'Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım' diye düşünmüştüm ama çok pişman oldum. Siyaset bu cinayetin bu kadar üzerindeyken bu teklifi kabul etmemem aptallık olmuş ama artık siyasete atılmayı düşünüyorum. Bu işin başka bir yolu yok” sözlerini sarf etti.

“Şu anda böyle bir girişiminiz var mı?” sorusuna da yanıt veren Ateş, “Şu an için bu yönde girişimim yok” dedi.

Ne oldu?

Eski Ülkü Ocakları Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde, saat 14:30 civarında, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta (Çukurambar semti yakınlarında) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile birlikte Cuma namazından dönerken, bir aracın arkasına saklanmış tetikçi Eray Özyağcı tarafından vuruldu. Özyağcı, motosikletle olay yerine getirilmişti ve saldırı sırasında Ateş'e beş kurşun, Bozkurt'a ise bir kurşun isabet etti.

Ateş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı; Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Cinayet, aylar öncesinden planlanmış bir suikast olarak soruşturuldu ve birden fazla şüpheli tutuklandı.