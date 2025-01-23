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Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştü

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüşerek, Özdağ'ın tutuklanmasına yönelik geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi
ANKA
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Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştü
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Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı  Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in Genel Merkez’de Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Genel Merkezimizde Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ile görüşerek Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutuklanması konusunda geçmiş olsun dileklerini iletti. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederiz."

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