Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştü

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in Genel Merkez’de Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Genel Merkezimizde Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ile görüşerek Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutuklanması konusunda geçmiş olsun dileklerini iletti. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederiz."