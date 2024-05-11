Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş cinayetine ilişkin kritik açıklamalar: "Bence öldürülme sebebi bu"

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Sözcü TV’de yayınlanan İpek Özbey ile Nokta Atışı programında, cinayet iddianamesinin bilinmeyenlerini anlattı.

Birgün'ün haberine göre eşi Sinan Ateş‘in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyen Ayşe Ateş, “Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan’ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel’e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan’ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar” dedi.

"Beni tehdit etmeye başladılar"

Ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini belirten Ateş’in açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle:

“Ülkü Ocaklarına ve MHP’ye mensup kişiler tarafından Sinan Ateş uluorta tehdit edildi, iftiraya uğradı. Sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bu da yetmedi bu kişiler, bu kurumsal kimliği taşıyan kişiler, bu kurumsal kimliği kendilerine kalkan yaparak Sinan’ı katlettiler. Katlettikleri yetmediği gibi onu mezarında rahat bırakmadılar, bu defa beni tehdit etmeye başladılar, arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Bunu yaparken bu kurumsal kimlikleri kullandılar.”

"Organize suç örgütü gibi haraket ediyorlar"

“Bu cinayeti işleyen bu katiller ve bunların bilgileri, yaptıkları, bindikleri arabalar, işledikleri suçlar deliller ve dosyada sabitken, hala sanki onlar tesadüfen bir araya gelmiş gibi davranıyorlar ama öyle bir şey yok. Hepsi gayet organize bir suç örgütü gibi hareket ediyorlar.”

"Sinan Ateş'in önüne bir çanta para koydular, 'Siyaseti bırak' dediler"

Bu sorunun cevabını size bir hatıramla çok güzel açıklayacağım size. Bir gün eve geldi dedi ki ‘Ayşe birileri geldi yanıma önüme bir çanta para koydular. Dediler ki al bu parayı Sinan devamı da var. Bu siyaseti bırak. Bu işleri bırak. Hayatına, keyfine, yoluna bak. Nasıl istiyorsan öyle yaşa ama bu işleri bırak kardeşim, çekil kenara. Keyfinde zevkinde yaşa. Dünyanın neresinde istiyorsan. Hayatının sonuna kadar para sıkıntısı çekmeyeceğini sana garanti ediyoruz. Tek bir şartımız var bu işleri bırak.

"Bu bence Sinan'ın neden öldürüldüğünün cevabı"

"Bu bence Sinan'ın neden öldürüldüğünün cevabı. Görevden ayrıldıktan sonra (Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı) bu teklif gelmişti. Siyaset yapma, siyasetten uzak dur. Siyasete girme, okuluna git gel. Hocalığını yap. Keyfine bak, hayatını yaşa dediler. Sinan bu teklifi yapanların kim olduğu söylemedi bana."