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Ayşe Barım davasında dikkat çeken ihbar iddiası!

Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’a yönelik ihbarın, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sabıkalı Sedat Gül tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım davasında dikkat çeken ihbar iddiası!
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Gezi Direnişi eylemleriyle bağlantılı olarak sanatçıları yönlendirmekle suçlanan ve tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Tele1’in haberine göre, Barım’ın 7 Temmuz’da görülecek duruşması öncesi mahkemeye ulaşan bir ihbar mesajında, ülkenin ekonomik ve toplumsal istikrarını tehdit ettiği iddia edilen kişi ve yapılarla ilgili kapsamlı ifadeler yer aldı.

İhbarın Sedat Gül tarafından yapıldığı belirlendi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, ihbarın içeriğini dikkate alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ihbarcının kimliğini talep etti. Yapılan kimlik tespitinde, ihbarın Sedat Gül isimli bir kişi tarafından yapıldığı belirlendi.

Emniyet kayıtlarına göre Sedat Gül, geçmişte “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet” suçlarından adli işlem görmüş bir isim.

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