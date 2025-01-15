Ayşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddetti

Rekabet Kurumu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi de soruşturma açılan şirketler arasında yer aldı. Gazeteci Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024'te “dizi sektöründeki tekelleşme” üzerine kaleme aldığı yazısındaki bazı iddiaların ardından da gözler soruşturulan şirketlerden ID Danışmanlık'a çevrildi. Ayşe Barım ve şirketi hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık etmek ve sektörde tekelleşmeye sebep olmak iddiaları gündemde.

Soruşturma doğrultusunda yurt dışına çıkma yasağı konulan Ayşe Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu. Sabah Gazetesi'ndeki habere göre, Sulh Ceza Hakimliği, Barım'ın bu talebini reddetti.