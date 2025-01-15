  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ayşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddetti
Takip Et

Ayşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddetti

Tekelleşme, vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık'ın sahibi Ayşe Barım, hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebi reddedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayşe Barım, haberlere erişim engeli istedi: Mahkeme talebi reddetti
Takip Et

Rekabet Kurumu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi de soruşturma açılan şirketler arasında yer aldı. Gazeteci Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024'te “dizi sektöründeki tekelleşme” üzerine kaleme aldığı yazısındaki bazı iddiaların ardından da gözler soruşturulan şirketlerden ID Danışmanlık'a çevrildi. Ayşe Barım ve şirketi hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık etmek ve sektörde tekelleşmeye sebep olmak iddiaları gündemde. 

Soruşturma doğrultusunda yurt dışına çıkma yasağı konulan Ayşe Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu. Sabah Gazetesi'ndeki habere göre, Sulh Ceza Hakimliği, Barım'ın bu talebini reddetti.

Akaryakıta çifte zam kapıda: İşte 15 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam kapıda: İşte 15 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kar yağışı İstanbul'a yaklaşıyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Gerekçeli karar açıklanacak: Kılıçlı yemin soruşturmasında karar günü yarın
Gerekçeli karar açıklanacak: Kılıçlı yemin soruşturmasında karar günü yarın
Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul’un kapısına dayandı
Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul’un kapısına dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
Erdoğan, Öcalan'a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
Onlarca işletme kapatıldı! Sahte içki satan yerlerin ruhsatı iptal edildi
Onlarca işletme kapatıldı! Sahte içki satan yerlerin ruhsatı iptal edildi
Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı
Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı