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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi: 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi: 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

22 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianame kabul edildi

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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