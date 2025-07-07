Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluğunun devamına karar verildi

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Barım'ın tutukluğuna devam kararı verildi. Duruşma 1 Ekim 2025 tarihinde devam edecek.

Ayşe Barım savunmasında neler söyledi?

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Barım savunmasında şunları söyledi:

“Gezi’ye kimseyi yönlendirmedim, hiçbir oyuncuyu yönlendirmedim. Oyuncular orada olduğu için gittim. Çünkü basın oradaydı. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oyuncuların mitinge gittiği gibi. Ya da Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Türkiye tek yürek adlı kampanya düzenlendi. Akşam 7’den sabah 2’ye kadar oyuncularımın yanındaydım.

Tespit edilmiş çok ağır bir kalp hastalığım, anevrizmam var, 2 kez doktor kontrolüne gittim. Kalbimde 6 ayrı hastalık teşhis edildi. Yeni bir anevrizma da tespit edildi. Ben çok sağlıksız koşullarda bu hasretle mücadele ediyorum. Sağlıklı yaşam koşullarına kavuşup olmam gereken ameliyatları da bu koşullarda olmak istiyorum.

Sever'in gözlemine göre Ayşe Barım hastalığından bahsederken ağlamaya başladı, salonda oyuncular da gözyaşlarına hakim olamadı.

Barım savunmasına şöyle devam etti:

"2013 yılında ID İletişim 43 oyuncuyla çalışıyordu. Sadece 12 oyuncu Gezi Parkı’na katılmış. 2025 İD İletişim web sayfası iddianameye eklenerek o dönem çalışmadığım diğer oyuncular da benim oyuncum gibi dosyaya eklenmiş. Gezi Parkı’na tek bir gün gittim. O gün oradaki oyuncuların büyük bir kısmı benimle çalışmıyordu.

Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Can Bonomo gibi. Mesela Zerrin Tekindor benimle çalışmıyordu o dönemde. Şafak Sezer Gezi Parkı’ndaymış ama benimle çalışmıyordu…43 oyuncuyla çalışıyormuşum ekibim 10 kişilikmiş ama sadece 12 oyuncu gitmiş. Bu kadar başarılı bir menajerken sadece bu kadar oyuncu mu götürebilmişim?”

Duruşmaya aralarında Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Miray Daner, Selma Ergeç ve Dolunay Soysert'in de bulunduğu ünlü isim de izleyici olarak katıldı.

İzleyiciler, duruşma salonuna sanık Barım getirildiği sırada 'Hoş geldin Ayşe' diyerek alkışladılar.