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Ayşe Barım'a önce tahliye sonra yeniden tutuklama

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın avukatı tutukluluğa itiraz etti. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Barım’ın tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itiraz ederek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. Ağır Ceza Barım’ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım'a önce tahliye sonra yeniden tutuklama
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ID danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, 27 Ocak günü "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tahliyesine karar verildi

Barım'ın avukatı geçtiğimiz günler dilekçe sunarak tutukluluğa itirazda bulundu. Bu itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Ancak avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimliği Barım'ın tahliyesine karar verdi.

Başsavcılık itiraz etti

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek Barım hakkında tutukluluk kararının devam etmesini talep etti. Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme neticesinde Barım'ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

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