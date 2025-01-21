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Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi

Oyuncu Deniz Işın'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadesi alındı.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, oyuncu Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

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