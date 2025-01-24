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Ayşe Barım soruşturması: Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür adliyeye getirildi

Menajer Ayşe Barım, 2013 yılında Gezi Parkı olayları sırasında şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu adliyeye getirildi.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım soruşturması: Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür adliyeye getirildi
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ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınmıştı.  

Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür adliyede

Ayşe Barım gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi. Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu belirlenen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı.

Oyuncuları gezi olaylarına yönlendirmekle suçlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır." 

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