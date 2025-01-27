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Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye Sevk Edildi

Gezi eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, üç gün süren gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye Sevk Edildi
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ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye ya da görevini engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

TV100 yazarı Fuat Uğur, 26 Eylül tarihli yazısında bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı" iddiasını gündeme getirmişti. Uğur, bu olayın bir kadın oyuncuyla "göstermelik ilişki" yaratmak için yapıldığını da ileri sürmüştü. Haberde adı geçen menajerin Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, sanat camiasında 'tekelleşme' iddialarıyla da gündeme gelmişti. Barım'ın şirketi bünyesindeki oyuncularla sektörü domine ettiği öne sürülmüştü. Bazı oyuncular Barım'a destek verirken, birçok oyuncu ise sektördeki tekelleşme iddialarını doğrulamış ve yaşadıklarını anlatmıştı.

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