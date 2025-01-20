  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağırıldı
Takip Et

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağırıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, oyuncu Deniz Işın "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağırıldı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Deniz Işın, "mağdur" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözleri tepki topladı: 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, adını hiç duymadım'Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözleri tepki topladı: 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, adını hiç duymadım'Gündem
Taylor Swift konserine saldırı gerçekleştirecekti: 'İstanbul'da eylem planladık'Taylor Swift konserine saldırı gerçekleştirecekti: 'İstanbul'da eylem planladık'Gündem
Instagram, yeni video oluşturma uygulaması Edits'i duyurduInstagram, yeni video oluşturma uygulaması Edits'i duyurduTeknoloji
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

 

Gündem
Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözleri tepki topladı: 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, adını hiç duymadım'
Prof. Dr. Şengör'ün sözleri tepki topladı: 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, adını hiç duymadım'
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu soruşturmasına tepki
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu soruşturmasına tepki
Doğu Karadeniz’de 338 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Doğu Karadeniz’de 338 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza