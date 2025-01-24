Ayşe Barım soruşturmasında yeni perde! Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

ID İletişim Sahibi Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan ID İletişim Sahibi Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

İstanbul başsavcılığı, Ayşe Barım hakkındaki paylaşımlar ve iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Bu kapsamda re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmış ve Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Deniz Işın, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya ifade verdi

Soruşturmada oyuncu Deniz Işın ‘mağdur’, oyuncu Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya’ysa ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti.

Suçlama: Hükümeti devirmeye teşebbüs

İstanbul başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle bugün re’sen soruşturma başlattı.

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle resen soruşturma açıldı.

Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ayşe Barım’ın, Gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin tespit edildiği kaydedildi.

Bir telefon görüşmesinde bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişi yapıldığı ancak bu bildirinin içeriğinin tespit edilemediği öne sürüldü.

Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği iddia ediliyor.

Ayşe Barım'ın evinde aramalar yapılıyor

Polis ekiplerinin, Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde de arama yaptığı belirtiliyor.

Sanatçıları Gezi Parkı olaylarına yönlendirdiği iddia ediliyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır."