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Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında kritik gelişme

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan görevden alındı.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında kritik gelişme
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Dizi sektöründe tekelleşme iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve Gezi Parkı eylemlerini organize etmek suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Kapan hakkında HSK soruşturması devam ediyor

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. Kapan hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.

İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesi, cezaevinden çıkamadan Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.

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