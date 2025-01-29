Ayşe Barım'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Altı doldurulamıyor

ID İletişim'in kurucusu ve menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Direnişi'nin "organizatörlerinden biri" olduğu ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Barım'ın avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak suçlamalara itiraz etti.

T24 yazarı Candan Yıldız'a konuşan avukat Bektaşoğlu, "Suçlamaların altı doldurulamıyor. Dosyada gizlilik olduğu için tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Gezi dosyasında yer alan bir tapeden söz ediliyor. O tape de Ayşe Barım’ın lehine aslında…” dedi.

Avukat Okan Kadir Bektaşoğlu şu bilgileri verdi:

"Suçlamanın ismi büyük ama delil yok. Altı doldurulamıyor. Dosyada gizlilik olduğu için tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Gezi dosyasında yer alan bir tapeden söz ediliyor. O tape de Ayşe Barım’ın lehine aslında.

Biriyle konuşuyor. Orada ‘Gelin buraya, kariyerinize zarar verecek. Yapmayın’ diyor. Kaldı ki sözü edilen sanatçıların Gezi döneminde menajeri değil Ayşe Barım.”

Barım ifadesinde ne demişti?

Pazartesi akşamı tutuklanan Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıkmıştı. Barım, ifadesinde, kendisiyle ilgili isim vermeden yazılan köşe yazısını hatırlatarak, “Benim ismim geçmediği için ben de bir suç duyurusunda bulunamadım. 7 Ocak tarihinde bir anda yazıların sadece o paragrafı alınarak çeşitli Twitter hesaplarından sadece orası paylaşıldı. Bu Ayşe Barım’dır denilerek beni ‘mama’ ilan ettiler. Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyası ile karşı karşıyayım…" demişti.