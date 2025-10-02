Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi.

Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Mahkemenin itiraza yönelik incelemesi sürüyor.