Ayşe Barım'ın tedavisi devam ediyor! Tutukluluk kararına itiraz edildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine ilişkin verilen karara yapılan itiraz kabul edildi. Hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Barım hastanede tedavi görüyor. Barım'ın sağlık durumuna ilişkin Ayşe Barım'ın tedavi gördüğü hastanede tetkiklerinin devam ettiği, tutukluluğuna itiraz edildiği öğrenildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında son duruşmada verilen tahliye kararına yapılan itirazı kabul etti.

Hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın polis eşliğinde hastanede gördüğü tedavi devam ederken sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Ayşe Barım'ın tutukluğuna itiraz edildi

Ayşe Barım'ın hem beyin anevrizması hem de kalp rahatsızlığının olduğu bu nedenle doktorların tetkiklerini sürdürdüğü belirtildi. TELE 1'den Ersin Eroğlu'ya konuşan Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, "Tutukluluğa itiraz dilekçemizi mahkemeye sunduk” dedi. Ketenci şöyle konuştu:

Hem beyin anevrizması hem de kalp rahatsızlığı var. Doktorlar tetkiklerini sürdürüyor. Tutukluluğa itiraz dilekçemizi mahkemeye sunduk.

Polis nezaretinde tedavisi yapılıyor

Tekrar tutuklama kararı verilen Ayşe Barım, Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kararın çıkmasıyla birlikte Barım’ın yeniden cezaevine sevki için polisler hastaneye gitti. Ancak Barım tedavisi bitene kadar polis nezaretinde hastanede kalmaya devam edecek.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yargılandığı davada tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında verilen karar, savcılığın itirazı üzerine yeniden değerlendirildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

