Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Ayşe Tokyaz cinayetinde, eski polis Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. İlk duruşma 29 Aralık'ta yapılacak.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
İstanbul'da cansız bedeni Kemerburgaz'da yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında üç ayrı suçlamayla hapis cezası talep edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sanık Koç'un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İlk duruşma 29 Aralık'ta

İddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşmanın 29 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Polis, Tokyaz'ın en son Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Cemil Koç'un, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Cemil Koç'un ve bazı polislerin de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Çalışmaların devamında cinayete ilişkin bilgi aktardığı ve cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanmıştı.

