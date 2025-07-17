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Ayşe Tokyaz cinayeti: İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir Mülkiye Müfettişi ile bir Polis Müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ayşe Tokyaz cinayeti: İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi
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İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra cesedi Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan bir valizin içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tokyaz’ı öldürdüğü öne sürülen eski polis memuru Cemil Koç, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "tasarlayarak öldürmek" suçundan, diğer 6 zanlı ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı da cinayete ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı

Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu.

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