Ayşe Tokyaz cinayeti: İki polis hakkında istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece’de öldürülerek cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili, kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyetteki ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaştığı iddia edilen polis memurları hakkında yürütülen soruşturma sona erdi. İddianamede, söz konusu şüpheliler için 8’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada dört polis tutuklanmıştı.

Polislerin cinayete ilişkin ilk olay yeri incelemesini yapan ekipte olduğu kaydedildi. Polislere delil karartma suçlaması yöneltildi.

Cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelenmişti.

Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.

Cemil Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu iddia ediliyor. Basına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde Cemil Koç'un ve en az bir kişinin daha siyah tekerlekli bir bavulu bir apartmandan çıkardığı görülüyor. Bu bavul daha sonra turuncu bir aracın arka koltuğuna yerleştiriliyor. Koç emniyetteki ifadesinde, 22 yaşındaki Tokyaz'ın "dubleks evinin merdiveninden düşerek" öldüğünü iddia etti. Zanlının olay sonrası evini kırmızı renge boyayarak kan izlerini gizlemeye çalıştığı yönünde de iddialar var. Zanlının, bir arkadaşı tarafından ihbar edildiği de iddia ediliyor.

Cemil Koç hakkında tutuklama kararı verilmişti

38 yaşındaki Cemil Koç 2024'te polislikten ihraç edildi. Koç, hakkında Ejegül Ovezova'nın Diyarbakır'da ölümüyle ilgili de cinayet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Eski polis Cemil Koç hakkında bu davada da tutuklama kararı verildi.