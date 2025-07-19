  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç'a yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi
Takip Et

Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç'a yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cesedini valize koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakan Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanmıştı. Koç’a yardım ettiği belirlenen firari Oğuz K. (55) yakalanarak adliyeye sevk edildi. Oğuz K.’nın 20 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç'a yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi
Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ve cesedinin Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılmış bir valiz içinde bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi olan eski polis memuru Cemil Koç ile ona yardım ettikleri tespit edilen 6 kişi, daha önce “tasarlayarak öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, Cemil Koç’un, Tokyaz’ın cesedini valize koyarak evden çıkarmasına ve otomobiliyle taşımasına yardım ettiği tespit edilen firari şüpheli Oğuz K. (55), Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Maltepe’de yakalandı. 20 suç kaydı bulunan Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Venezuela’da tutuklu bulunan 10 ABD vatandaşı ülkeye döndüABD Dışişleri Bakanı Rubio: Venezuela’da tutuklu bulunan 10 ABD vatandaşı ülkeye döndüDünya

 

İSKİ duyurdu: İstanbul'un barajları yüzde 60'ın altındaİSKİ duyurdu: İstanbul'un barajları yüzde 60'ın altındaGündem

 

Gündem
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti üyelerine çağrı: Baba ocağına dönün
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti üyelerine çağrı: Baba ocağına dönün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir polis gözaltına alındı
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir polis gözaltına alındı
Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum açıkladı: Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız
Bakan Kurum açıkladı: Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız