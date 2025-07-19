Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç'a yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece’de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ve cesedinin Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılmış bir valiz içinde bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi olan eski polis memuru Cemil Koç ile ona yardım ettikleri tespit edilen 6 kişi, daha önce “tasarlayarak öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında, Cemil Koç’un, Tokyaz’ın cesedini valize koyarak evden çıkarmasına ve otomobiliyle taşımasına yardım ettiği tespit edilen firari şüpheli Oğuz K. (55), Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Maltepe’de yakalandı. 20 suç kaydı bulunan Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.