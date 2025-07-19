Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç'a yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi
İstanbul Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cesedini valize koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakan Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanmıştı. Koç’a yardım ettiği belirlenen firari Oğuz K. (55) yakalanarak adliyeye sevk edildi. Oğuz K.’nın 20 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Küçükçekmece’de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ve cesedinin Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılmış bir valiz içinde bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi olan eski polis memuru Cemil Koç ile ona yardım ettikleri tespit edilen 6 kişi, daha önce “tasarlayarak öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında, Cemil Koç’un, Tokyaz’ın cesedini valize koyarak evden çıkarmasına ve otomobiliyle taşımasına yardım ettiği tespit edilen firari şüpheli Oğuz K. (55), Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Maltepe’de yakalandı. 20 suç kaydı bulunan Oğuz K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.