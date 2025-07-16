Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil zanlısı ihraç polis Cemil Koç dahil yedi kişi adliyeye sevk edildi

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek valize koyan ihraç polis olan eski sevgilisi Cemil Koç dahil 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı katledip valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen ihraç polis Cemil Koç ile birlikte altı kişi 14 Temmuz'da gözaltına alındı.

2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç dahil 7 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ne oldu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cansız bedeni 14 Temmuz'da bulunmuştu.

Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski erkek arkadaşı olan ihraç polis Cemil Koç ile birlikte altı kişi gözaltına alınmıştı.

Polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edilmişti.

Cemil Koç'un, 2024 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan meslekten ihraç edildiği, hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak' suçlarından kayıt olduğu bildirilmişti.

Ayrıca Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cemil Koç’un, Tokyaz'ın cansız bedenini saklamak için 500 bin TL karşılığında taksici tuttuğu ortaya çıktı.