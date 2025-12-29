Ayşe Tokyaz cinayeti zanlısı Cemil Koç’tan itiraf: Ayşe'yi bavula ben koydum

Cemil Koç, "Valizi taksi şoförü Necmettin'e verdim. Verirken de, bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin dedim. İçine kesinlikle bakmamasını ve valizi gelip teslim alacağımı söyledim. Necmettin ile bu iş için 400-500 bin lira arası karşılığında anlaştık" dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile müştekiler ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Verilen aranın ardından davaya, zanlı Cemil Koç'un savunması ile devam edildi. Mahkemede kimlik tespiti yapılan sanık Koç, bekar olduğunu, bir çocuğunun bulunduğunu, 1adet sabıkasının ve aylık gelirinin 60-80 bin arası olduğunu belirtti. Öte yandan Koç, mesleğinin yazılımcı olduğunu aktardı.

"Bavul doluydu, içini ben boşalttım, ben koydum Ayşe'yi bavula"

Kimlik tespitinin ardından savunma yakan sanık Koç, "Benim avukatım yoktu. Ben dosyayı incelemedim. Bu dosyada tek suçlu benim, başka kimsenin suçu yoktur. Ben sadece, benim dışımda sanık olan kişilerle alakalı konuşabilirim. Diğer hususlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Genel manada Ayşe'yi ben öldürmedim. Bunu ispatlayacağım. Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Bu dosyada kimsenin suçu yoktur. Birkaç kişi harici diğer sanıkları tanımıyorum. Vefat öncesine ilişkin savunma yapmak istemiyorum. Vefatından sonraki süreci anlatmak istiyorum. Vefat sonrası Uğur abi diye birini aradım. Geldiğinde bavul doluydu, içini ben boşalttım. Ben koydum Ayşe'yi bavula. Bunu Uğur abi görmedi. Sonrasında Uğur abi bir şeylerden şüphelendi ve kaçtı. Ben olay sonrası korktum yakalanma korkusuyla yanımda biri bulunsun diye düşündüm. Benim Uğur abiden 2025 yılı içerisinde bir borç alma durumum oldu. 70-80 bin civarı ihtiyacım olduğu için borç aldım. Benim 18-20 adet telefon hattım var. Bunları çeşitli görevlerde kullandım, temizlerdir, sadece bir hattı aktif olarak kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taksi şoförüne bavulu verirken, 'bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin' dedim"

Savunmasına devam eden Koç, "Uğur abi ile araba almaya gittik, orada bir benzin istasyonuna geçtik. Ben, yolda panik yapınca Uğur abi olayı anladı. Beni konuşturmaya çalıştı. Uğur abinin Ayşe'yle bir tanışmışlığı bulunmuyordu. Olay sonrası, olur da yakalanırsam diye yanıma birkaç atlet aldım. Bana kan bulaştığı söyleniyor, bu günlük olağan bir şeydir" dedi.

Sanık savunma yaptığı sırada Esra Tokyaz, sanığa, "Yalan söylüyorsun, çapsız" dedi. Bunun üzerine sanık Cemil Koç, Esra Tokyaz'a yönelik küfür etmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Cemil Koç jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.

Bir süre sonra salona geri getirilen sanık Koç Savunmasına devam ederek, "Valizi taksi şoförü Necmettin'e verdim. Verirken de, bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin dedim. İçine kesinlikle bakmamasını ve valizi gelip teslim alacağımı söyledim. Necmettin ile bu iş için 400-500 bin lira arası karşılığında anlaştık. Benim parayla ilgili sorunum yok. Ben cinayete ilişkin detaylı savunmamı dosyayı inceleyince anlatacağım. Bu suçu işlemediğimi kanıtlayacağım" diye konuştu.

"Ayşe öldükten sonra, annesi beni aradı ve kızını bulmamı istedi"

Sanık Cemil Koç savunmasının ardından müşteki Esra Tokyaz'a dönerek, "Gücün çok eksilmiş" dedi. Bu sözlere tepki gösteren Tokyaz'ı avukatları sakinleştirdi. Sanık Koç savunmasının devamında, "Ayşe Tokyaz ile sarmaş dolaş isimli bir siteden tanıştık" şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı sanığa, telefonunda gülücük emojisi ile kayıtlı Gürcistan hattının kime ait olduğunu sordu. Sanık, bu hattın kime ait olduğunu hatırlamadığını söyleyerek, "Ayşe öldükten sonra, annesi Halime Tokyaz beni aradı ve kızını bulmamı istedi. Ben de elimden geleni yapacağımı belirttim" ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı ayrıca sanığa, fuhuş suçuna karışıp, karışmadığını sordu. Sanık ise cevaben, "Ben zengin bir insanım, benim böyle şeylerle işim olmaz" dedi. Sanık savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme, savunmaların devamı için duruşmayı yarına erteledi.