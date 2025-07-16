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Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedinin valiz içinde yol kenarında bulunmasıyla ilgili eski polis memuru C.K. ve 6 kişi “tasarlayarak öldürme” ve yardım suçlarından tutuklandı.

Haber Merkezi
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Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 kişi tutuklandı
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Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 zanlıdan C.K. "tasarlayarak öldürme", diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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