Ayşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme! 4 polis gözaltına alındı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde valiz içinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, delil karartma şüphesiyle 4 polis gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 9’a yükseldi

Cinayetin faili olduğu belirlenen eski polis memuru Cemil Koç’a yönelik soruşturma kapsamında, bir polis ve bir şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

Ne olmuştu?

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz ayrılmak istediği eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bir valize konmuş, daha sonra İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılmıştı.

Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı öğrenilmişti. 6 şüpheli ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini öne sürmüştü. Koç ve 6 şüpheli, 18 Temmuz tarihinde tutuklandı.