Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı eski polis Cemil Koç, iki yıl önce ölen eski sevgilisi için de ifade verecek

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarında bulunan bir valizin içinde cansız bedenine ulaşılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski sevgili için de ifade verecek

Koç’un, 2 yıl önce Diyarbakır’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın ölümüne ilişkin de ifade vereceği bildirildi.

Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6. katından aşağı düştüğü, Koç’un bu olayla ilgili sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Ülkede büyük yankı uyandıran cinayete ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın vahşice katledilerek valize konulması ve yol kenarına bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Tokyaz'ın ikizi gündeme getirmişti

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz korkunç olaya ilişkin “Özbekistan uyruklu eski sevgilisi Ece’yi de bu kişi öldürdü. Çünkü ablası benimle iletişime geçti. Aynı tarihlerde öldürüyor. Ailesi şikayetçi olmamış ve beraat etmiş. Bu kişi her kurban bayramında Ece'nin ailesine para yolluyor. ‘Bunları nasıl kabul edebiliyorsunuz’ diye sordum. ‘Ne yapabiliriz’ dediler. Benden de bu olaydan sonra seslerini duyurmam için yardım istediler” ifadelerini kullanmıştı.