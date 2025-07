Ayşe Tokyaz'ın abisi: Kardeşim, Münevver Karabulut ile aynı kaderi paylaştı

Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) valizin içerisinde cesedi bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi eski polis Cemal Koç (38) ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Katil zanlısı Cemal Koç'un 4 suç kaydı olduğu, 2024 yılında meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz’ın abisi Abdülkadir Tokyaz, Sabah Gazetesi'ne konuştu.

“Ayşe'yi 'Bu adamdan uzak dur, sana zarar verir' diye uyarmışlar”

Kardeşi Ayşe’den “Güler yüzlü, hayat doluydu” diye bahseden abi Tokyaz, Cemil Koç'un varlığından haberi olmadığını söyledi. “Benim haberim olsaydı, müdahale ederdim. Kimdir, nasıl bir insandır diye araştırma yapardım. Yüz yüze oturur konuşurdum. Ama varlığından bilgim yoktu” diyen abi Tokyaz, şunları söyledi:

“Ayşe'yi 'Bu adamdan uzak dur, sana zarar verir' diye uyarmışlar. Ayşe'nin telefonu kırılıyor, bu adam da telefon alıyor. Eminim ki, bu adam kardeşimin telefonuna casus programı yüklemiş. Adam o günden sonra her şeyden haberdar olmaya başlıyor. Kardeşim ne yapıyorsa biliyormuş. Kardeşim ayrılıyor, ayrıldıktan sonra Cemil Koç tehdit etmeye başlıyor. Benim adresimi, ailemin ev adresini söyleyerek, kardeşimi tehdit etmiş.”

“'Senin bilmediğin şeyler var, görüşmeye gideceğim, bana sürekli baskı yapıyor” demiş

“Ayşe'ye gözdağı vermek, gücünü ispatlamak için her türlü şeyi yapmış” diyen abi Tokyaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayşe'ye psikolojik baskı uyguluyormuş. Ses kaydı medyaya düştü. Zaten o kayıtta 'ben her şeyi öğrenirim, siz eziksiniz' diyor. Kızları her zaman aşağılayıp, baskı yapıyormuş. Ayşe'yi ailemiz üzerinden tehdit ediyormuş. Görüşmek istediğinde Esra, Ayşe'ye 'Allah aşkına görüşmeye gitme' diyor. 'Senin bilmediğin şeyler var, görüşmeye gideceğim, bana sürekli baskı yapıyor. Bundan kurtulmak istiyorum, yakamdan düşmüyor.' demiş Ayşe.”

“İnşallah kardeşim acı çekmeden ölmüştür”

Ölüm haberini alınca yıkıldıklarını söyleyen abi Tokyaz, “Nasıl öldü kardeşim? Acı çekti mi? Bu kız ölürken anne mi diye bağırdı, abi diye mi bağırdı? Canı yandı mı acaba? İnşallah kardeşim acı çekmeden ölmüştür” diye konuştu.

“Asla yabancı madde kullanmıyordu”

Katil zanlısı Cemil Koç’un kardeşinin yabancı madde kullandığı iddiasını reddeden abi Tokyaz, “Benim iki kız kardeşimin de asla zararlı bir alışkanlığı yok. İmkanı yok, böyle bir şeyin. Kola bile zararlı diye içmezlerdi. Kız kardeşim sağlıkçı zaten, doktorlarla ameliyatlarda staj görüyordu” dedi.

“Münevver Karabulut gibi kardeşim aynı şeyi yaşadı”

“O adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” diyen abi Tokyaz, “Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kamuoyunun da desteğiyle inşallah en ağır cezayı alır. İnancımız tam. Ben hiç bilmezdim ki, televizyonda izlediğimiz şeyin 1200 km sonra bizi bulacağını. Münevver Karabulut gibi kardeşim aynı şeyi yaşadı. Kızları kandırıp, gözünü boyayıp, sonra da tehditle yanında tutuyor böyleleri. Ben de erkeğim. Ben de sevdim ama reddedilince gururlu biçimde çekildim. Nasıl kıyıyorlar kızlarımıza? Aklım almıyor. Allah bizim gibi kimseyi yakmasın, ocağına böyle ateş düşürmesin. En ağır cezayı alırsa, içimize su serpilecek. İnşallah en ağır cezayı alır da, başka kızlarımız aynı kaderi yaşamaz" dedi.