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Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var' (Video)

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var' (Video)
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Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valizin içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önceki videosu ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz, kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.

"Hakkımı helal etmediğim insanlar var"

Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" ifadelerini kullandı.

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