Ayşegül Doğan: Masada yer almak, itici güç olmak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yer almak demektir

Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Henüz siyasi partiler komisyon üyelerini yeni yeni belirliyorken, bu konuya dair tartışmalar sürüyorken, bu komisyon tarihsel bir fırsatı hukuki zeminde kalıcı hale getirmek için yola çıkmaya hazırlanıyorken; sanki komisyon bambaşka nedenlerle kuruluyormuş gibi yaratılmak istenen algılar ya da buna dönük yürütülmek istenen tartışmaların maksatlı olmadığını bize kimse söyleyemez.

Komisyon üzerinden süren tartışmaları Türkiye’nin onlarca yıldır biriktirdiği kutuplaşmanın, öfke siyasetinin nelere ülkeyi maruz bıraktığını bir kez daha görüyoruz. Masa metaforu etrafında konuşuyoruz bir süredir. Çünkü bir çözüm arayışından bahsediyoruz.

Ne için; Türkiye'nin demokratikleşmesi için. Peki bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde en büyük engelmiş gibi gösterilen ve böyle tartışılan bir silahsızlanma projesi söz konusu. Yine bunu demokrasiden ayrı değerlendiriyoruz."

Doğan, “Masada yer almak, çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, cumhuriyetin ikinci yüzyılında yer almak demektir” diyerek barış ve demokratik çözüm vurgusu yaptı. Çatışma halinin kalıcı ve adil bir barışla sona ermesi için çaba gösterdiklerini belirtti.