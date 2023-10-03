Ayşenur Arslan hakkında soruşturma
Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın katıldığı televizyon programında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarından resen soruşturma başlattı.