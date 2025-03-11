Ayşenur Arslan'ın davası 6 Mayıs' a ertelendi: 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor

Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 Ekim 2023'te Halk TV’de yayınlanan programında, İçişleri Bakanlığı'na terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili haberi yorumlarken kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı.

Bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 6 Mayıs'a ertelendi.

Arslan hakkında, "terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Gazeteci Arslan hakkındaki iddianamede, programdaki sözleriyle ilgili “Bu söylemin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu” öne sürülüyor.

Arslan yayında ne dedi?

Arslan televizyon yayınında, terörist hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’" demişti.

Arslan ifadesinde ne dedi?

Ayşenur Arslan iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaya konu olan sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu; zira, son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sindirme mesajı veriyor olabilir diye düşündüm. Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum.”