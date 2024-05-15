Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

84 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ayten Gökçer'in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.

Ayten Gökçer'in cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Üzülmeyelim, kutlayalım onun güzel günlerini, başarılarını”

Ayten Gökçer’in kızı Aslı Gökçer Oba duygularını aktararak, “Annemin söylediklerini naklediyorum. 'Hem meslek hayatımda hem de özel hayatımda çok sevildim, çok sevdim, o yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin' dedi. Benim o yüzden bütün sevenlerinden ricam üzülmeyelim, kutlayalım onun güzel günlerini, başarılarını” diye konuştu.

“Sevgili Ayten bu ülkenin gururu, şerefi”

Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy ise, “Bir gün evvel cenazedesiniz sonra bir bakıyorsunuz başka bir cenaze. Bir gün bir bakıyorsunuz değer gitmiş, bir bakıyorsunuz öbür değer gitmiş. Sevgili Ayten bu ülkenin gururu, şerefi. Ömrünü adamış olduğu tiyatro ve bu tiyatroda efsane olması onu bu dünyadan gitmiş olarak kabul ettirmez. Tam tersi bu dünyaya iz bırakarak her zaman hatırlanacak bir kadın haline getiriyor.” dedi.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul kendisiyle çalışma imkanı da bulduğunu dile getirerek, “1999, 2001 yılları arasında Yılan Hikayesi isimli dizi sebebiyle tanıştım kendisiyle ve tanışma imkanı elde ettim. 2 yıl boyunca güzel bir zaman süreciydi. Uzun saatler çalıştığımızdan dolayı çekim dışında da hep görüşürdük buluşurduk. Kendisinin tiyatroda en çok beğendiğim eserlerinden bir tanesi “Master Class’tır” Onu çok beğenmiştim. Başsağlığı diliyorum.” dedi.