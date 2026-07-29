Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin yankıları sürerken CHP'de yaşanan istifa dalgasına yenisi eklendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamaya CHP Balıkesir İl Başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve partililer de katıldı.

Ergin, toplantıda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Ergin, ayrılık kararının bir veda değil, "ülkenin geleceğine dair umudu büyütmek için çıkılan yeni bir yolculuğun başlangıcı" olduğunu söyledi.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ayvalık'a hizmet etmeyi sürdüreceğini" belirten Ergin, "Yeni bir başlangıcın ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz açık, umudumuz büyük, geleceğimiz aydınlık olsun" diye konuştu.