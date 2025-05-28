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Ayvalık’ta Maden Adası’nda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, doğa yürüyüşü için Maden Adası’na giden 27 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yürüyüşçüler güvenli şekilde kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Ayvalık’ta Maden Adası’nda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve KB-4305 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12"nin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Doğa yürüyüşçüleri, ekiplerce Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

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